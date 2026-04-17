テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一組がＳＮＳで引退を表明したことを速報した。スタジオでは、２人が連名で発表したＳＮＳでのコメントを紹介した。この日、欠席した金曜コメンテーターの長嶋一茂と越直美氏の代役として出演した経済思想家の斎藤幸平氏は「びっくりしました。あの