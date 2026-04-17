エンゼルスのＪ・アデル外野手（２７）が１６日（日本時間１７日）、伝説のグラブを米野球殿堂博物館に寄贈した。ＭＬＢ公式Ｘなどが伝えた。アデルは今月４日（同５日）の本拠地・マリナーズ戦に「６番・右翼」で先発出場すると、１試合では超異例となる３度のホームランキャッチを披露した。まずは初回１死でローリーの右中間へのライナー性の当たりに瞬時に駆け寄ると、フェンス奥に左手を伸ばして先制弾を阻止した。さらに