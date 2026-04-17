強風で自宅の植木鉢が倒れ、隣家の車に傷をつけてしまう。こうしたトラブルは決して珍しくありません。問題は、その後に請求される修理費用が妥当かどうかです。本記事では、損害賠償の考え方や80万円という金額の妥当性、対応方法についてわかりやすく解説します。 損害賠償の基本は「過失の有無」で決まる まず重要なのは、損害賠償が発生するかどうかは「過失の有無」によって判断される点です。民法上、通常予測でき