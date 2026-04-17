ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組が１７日、それぞれのＳＮＳで現役引退を発表した。２人が所属する木下グループのスポーツ公式インスタグラムも同日、【木下グループ所属三浦璃来選手木原龍一選手に関するお知らせ】として「木下グループ所属フィギュアスケートペア三浦璃来選手・木原龍一選手が、今シーズンをもちまして現役を引退することとなりましたのでお知ら