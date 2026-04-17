生成AIで作成された動画などで、著名人の顔や声などが無断で使用される問題が深刻化していることを受けて、平口洋法務大臣はきょう（17日）の記者会見で、「肖像権」などの侵害で損害賠償が認められるケースを明確にするための検討会を設置すると明らかにしました。生成AIで作成される動画や画像をめぐっては、著名人の顔や声などが無断で使用されるケースが相次いでいて、俳優や声優の団体が声明を出すなど、社会問題となっていま