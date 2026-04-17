カワサキが誇る唯一無二のハイブリッド車カワサキモータース・ヨーロッパは、2026年4月2日に世界で唯一の量産型ストロングハイブリッドモーターサイクルである「Z7 Hybrid」「Ninja 7 Hybrid」の新型2026年モデルを発表しました。今回のアップデートでは、ユーザーからのフィードバックとカワサキの広範な研究開発に基づき、日常的な実用性をさらに高める2つの重要な改良が加えられています。【画像】超カッコイイ！ これが「