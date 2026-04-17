昼には完売!? 車が次々と吸い込まれていく千葉の「昭和レトロなドライブイン」の正体が最高すぎた！高度経済成長期のマイカーブームとともに激増した街道沿いの「ドライブイン」は、現在ではその役割を「道の駅」やサービスエリアに譲り、全国で200店舗程度にまで減少しているといわれています。その一方、現存するドライブインは、素朴ながらも温かみのある料理や独自のサービスによって、多くのファンから根強く支持されてい