「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、連名で引退を表明し、早朝の列島に衝撃が走った。三浦と木原はともにインスタグラムを更新し、「「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「競技人生には区切りをつけますが、私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありま