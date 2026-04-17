東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.50高値187.65安値187.11 188.27ハイブレイク 187.96抵抗2 187.73抵抗1 187.42ピボット 187.19支持1 186.88支持2 186.65ローブレイク ポンド円 終値215.30高値215.73安値215.12 216.26ハイブレイク 215.99抵抗2 215.65抵抗1 215.38ピボット 215.04支持1 214.77支持2 214.43ロ&#1254