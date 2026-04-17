東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.70高値9.73安値9.68 9.78ハイブレイク 9.75抵抗2 9.73抵抗1 9.70ピボット 9.68支持1 9.65支持2 9.63ローブレイク シンガポールドル円 終値125.06高値125.17安値124.74 125.67ハイブレイク 125.42抵抗2 125.24抵抗1 124.99ピボット 124.81支持1 124.56支持2 124.38ローブレイ