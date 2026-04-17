東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7161高値0.7197安値0.7152 0.7233ハイブレイク 0.7215抵抗2 0.7188抵抗1 0.7170ピボット 0.7143支持1 0.7125支持2 0.7098ローブレイク キーウィドル 終値0.5891高値0.5922安値0.5882 0.5955ハイブレイク 0.5938抵抗2 0.5915抵抗1 0.5898ピボット 0.5875支持1 0.5858