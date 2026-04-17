通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑↑＞ 2.カナダドル＜↑↑＞ 3.NZドル＜↑＞ 4.スイスフラン＜↑＞ 5.ユーロ＜↑＞ 6.ポンド＜↑＞ 7.円＜↓＞ 8.ドル＜↓＞ 4月17日8時18分時点