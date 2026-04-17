アメリカ国防総省が自動車メーカーなど大手製造業者に対し、兵器生産への協力を打診しているとアメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルは15日、関係者の話として、国防総省の高官が自動車大手のゼネラル・モーターズやフォードなどと弾薬やミサイルの増産に向け人員や設備を活用できるか協議していると伝えました。イランとの戦闘前から進められていたということです。背景には、ロシアのウクライナ侵攻に伴