今回は、夫が女友達と朝まで飲んでいたエピソードを紹介します。夫はただの女友達と言い張るけど…「夫が大学時代の女友達によく会っているのですが、嫌で仕方ありません。夫は『ただの女友達だよ』と言うのですが、何人かと一緒ならともかく、いつも2人だけで会っているようです。そんなある日、夫がその女友達と飲みに行きました。深夜になっても帰ってこなくて、すごくモヤモヤしました。そして、夫が帰ってきたのはなんと翌朝