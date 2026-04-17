・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０５８９．９９（＋３０．４１） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４１５４．４７（＋８７．７７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２６２．７０（－１１．８７） ・ロシア・ＲＴＳ １１３５．１１（－１２．７４） 出所：MINKABU PRESS