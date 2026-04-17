・ＮＹダウ４８５７８．７２（＋１１５．００） 高値４８６８３．４５ 安値４８３３７．３８ ・Ｓ＆Ｐ５００７０４１．２８（＋１８．３３） ・ナスダック総合指数２４１０２．７０（＋８６．６８） 出所：MINKABU PRESS