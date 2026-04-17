・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９４．６９ドル（＋３．４０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４８０８．３ドル（－１５．３ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７８６０．６セント（－８８．５セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９８．５０セント（＋４．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４８．５０