１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１１５．００ドル高の４万８５７８．７２ドルと反発した。中東情勢を巡るニュースに市場の関心が集まるなか、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）＜TSM＞の１～３月期決算と４～６月期の業績予想が市場のコンセンサスを上回る内容となったことが投資家心理を上向かせる要因となった。ナスダック総合株価指数は連日で最高値を更新した。 ベライゾン・コミュニケー