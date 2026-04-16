コーセーが、ミカンの一種であるタチバナの成熟した果皮から得られる「橘皮抽出液」に、メラニンの産生と受け渡しを抑制する効果があることを発表した。【画像をもっと見る】同社は、シミの形成にはメラニンを作るメラノサイトと、それを受け取る表皮細胞間のやり取りが重要であることに着目。熟したミカン科の果皮を乾燥させた橘皮（陳皮）部分に、すでに解明されているシミの形成を抑える成分が含まれること以外に、“メラノ