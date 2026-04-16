サンフランシスコ発のフットウェアブランド「オールバーズ（Allbirds）」が現地時間4月15日、AI事業への方向転換することを発表した。AIモデルの開発に向けて、機関投資家から5000万ドル（約79億円）の融資を調達。これに伴い、社名を「ニューバードAI（NewBird AI）」に変更する。発表を受けて、同日の株価は一時約9倍まで高騰した。【画像をもっと見る】同社はビジネスモデルの転換により、「AIコンピューティング・インフラ