映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のファイナル予告と新ビジュアルが解禁された。5月22日の公開まで約1か月となり、シリーズ7年ぶりの劇場新作への期待が一気に高まっている。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』ファイナル予告『スター・ウォーズ』シリーズは、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、実に7年ぶりの劇場作品。本作は、