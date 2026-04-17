◇ア・リーグエンゼルス11−4ヤンキース（2026年4月16日ニューヨーク）エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）とヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）が16日（日本時間17日）、ヤンキースタジアムで今カード3度目のアーチ“競演”を果たした。試合はエンゼルスが勝利し2勝2敗で終えた。先に魅せたのはジャッジだった。2点を先制された直後の初回裏、エンゼルス先発・スーターの高め直球を振り抜き、左中間スタ