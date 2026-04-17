全国の学校を舞台に、ME:Iがファンのもとへサプライズで会いに行くフジテレビのバラエティ番組『ME:Iの会いにきたよ!』(毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)。19日の初回放送では、腰椎椎間板ヘルニアを乗り越えた高校1年生のもとを訪れる。(左から)MIU、KEIKO、RINON、MOMONA、TSUZUMI、AYANE、SUZU同番組は、ME:Iが会いに行くことを事前に「ME:Iカード」で告知し、“会えると分かった瞬間”から“実際に会う瞬間”までの日々に密着