円谷プロダクションは、新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで日本時間2026年7月4日あさ9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信する。新番組『ウルトラマンテオ』は、今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズの新たなテレビシリーズ作品。ウルトラマンシリーズ60周年記念作品であり、「故郷の星を失った独りぼっちの青き巨人」の物語だ。一人の宇宙人がヒーローとして成長