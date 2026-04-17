エクスペディアグループが日本に参入して、今年で20周年を迎える。米国発のオンライン旅行会社として世界最大級の規模を誇る同社の日本事業を率いるのが、エクスペディアホールディングス(株)代表取締役で、エクスペディア・グループ リテール日本統括ディレクターの木村奈津子氏だ。参入初期のスタートアップフェーズにマーケティング責任者として加わり、18年にわたり日本事業の拡大に携わってきた。キャリアの原点は「たまたま