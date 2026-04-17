アップルの「iPhone 18 Pro」では新色の「ディープレッド」が登場する可能性が高まっています。 Weiboで活動するDigital Chat Station氏によれば、アップルの競合ブランドはディープレッドのAndroidスマートフォンのプロトタイプを開発しているとのこと。この動きは、iPhone 18 Proにも同色が存在する傍証と同氏はみています。 ただし、ディープレッドが今後のトレンドとしてAndroidスマートフォンに採用されるだけなの