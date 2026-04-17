アップルは「折りたたみiPhone」で折り目が目立たないようにするために、特殊な接着剤を使用すると報じられています。 TrendForceによれば、最大の鍵となるのは「光学透明接着剤（OCA）」です。 最新のOCAは単にパーツを貼り合わせるだけのものではありません。画面をゆっくりと曲げる際には柔軟に動いて素材の疲労を軽減する一方、落下などの突発的な衝撃を受けた際には瞬間的に硬化し、ディスプレイの構造をしっかり保