Meta（メタ）のスマートグラス「Ray-Ban Meta」への搭載が噂されている顔認識機能について、抗議の声が寄せられています。 アメリカ自由人権協会など70以上の公民権団体は、Ray-Ban Metaの顔認識機能の開発中止を求める書簡をMetaに提出しました。主な懸念は以下の2つです。 顔認識機能への懸念 「Name Tag」と呼ばれる機能では、メガネを向けた相手をSNSアカウントなどから特定できるとされています。公民権団体側は