今、デジタルリマスターされた映画が続々とリバイバル上映となり、多くの観客が劇場に詰めかけている。これはフィルム撮影された旧作を復元する為にデジタル修復作業を行ったことから、美しく生まれ変わった映像を映画館でも上映しようという試みのひとつだ。 【写真】若きジュディ・オングの麗しい姿×万博の空間独特の雰囲気「万博追跡 2Kレストア版」 本作も1970年製作の台湾映画を2K修復したものであり、日本で