フィギュアスケートペアで２０１４年ソチ五輪代表の高橋成美さんが１７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。現役引退を表明した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組について、水卜の投稿をリポストし「これからもずっと応援します」と記した。かつては木原とペアを組んでいた高橋さんは、２月のミラノ・コルティナ五輪でテレビ解説を務め、２人のフリーの演技中には「なんてきれいなんでしょう」「完璧です」「スピードも