広島の野手指名練習が１６日、マツダであり若鯉１１人が参加した。この日は、名古屋からの移動日。守備練習はなく、打撃に特化した練習メニューが組まれ、４カ所で約１時間半に渡ってバットを振った。小園や佐々木らが、黙々とバットを振り込んだ。グラウンドではティー打撃、ロングティー、フリー打撃を行い、ブルペンでもマシン打撃で汗を流した。新井監督は「若い選手が多い、しっかり練習しようということ。しっかり数を振