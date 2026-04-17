ＪＬＰＧＡツアーを予選から決勝まで独占配信しているＵ−ＮＥＸＴと、デイリースポーツが注目選手を取り上げる連載「推し活応援宣言」。今回は、２０２４年にツアー３勝を挙げてブレークした桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝を取り上げる。安定したショットと高い総合力が光る実力者が、ファッションやメイクも含めて貫き通す「自分らしさ」をストレートに語った。◇◇１２日、富士フイルム・スタジオアリス女子オ