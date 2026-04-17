KLMオランダ航空は、燃油価格の高騰に伴い、5月の一部便の欠航を決めた。採算が取れない、アムステルダム発着のヨーロッパ域内路線80往復が対象となる。欧州域内便の1％未満が対象となる。燃油不足は発生していないという。主に1日に複数便が運航している、ロンドンやデュッセルドルフ行きなどが対象となることから、次に利用可能な便に振り替えが行われるとしている。