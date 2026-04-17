不二家が初めて人気作品『ちいかわ』とコラボレート。作品内に登場する「むちゃうまプリン」や「ホットケーキ」をイメージした商品が、全国のスーパー、コンビニエンスストア、不二家洋菓子店などで好評販売中だ。大人気『ちいかわ』、作中に出てくる「むちゃうま○○」がコラボ題材にイラストレーターのナガノさんによる、X発の人気作品『ちいかわ』。主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラ