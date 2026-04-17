2026年４月16日、日本サッカー界に絶大な影響を与えた今西和男さんが肺炎のため死去した（享年85歳）。サンフレッチェ広島の初代監督だった今西さんの訃報を受け、“教え子”の森保一氏（日本代表監督）が日本サッカー協会（JFA）を通して次の追悼メッセージを発表した。「今西さんの訃報にふれ、心よりお悔やみを申し上げます。今西さんには言葉では表すことができないほどたくさんのことを学ばせていただき、そして成長させ