2025シーズン限りで横浜FCのコーチを退任。以降、中村俊輔氏はフリーの立場でいくつかのチームでスポット的に指導し、解説業もこなしていた。どんなことでも「自分のためになるし、勉強にもなる」と、指導者としての“引き出し”を増やそうとしていた元日本代表の10番は再び、日の丸のもとで活動することになった。日本サッカー協会（JFA）は４月16日、北中米ワールドカップに出場する日本代表で、俊輔氏がナショナルコーチ