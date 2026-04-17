17日の午前中は、北日本・東日本の広範囲で晴れるでしょう。日中の気温は、関東から西日本で21℃から24℃の見込みで、過ごしやすいでしょう。■全国予報（17日）きょう（17日）は、春の移動性の高気圧の勢力下で、午前中は北日本・東日本の広範囲で晴れるでしょう。北海道・東北・北陸・関東・東海・近畿の降水確率は、一日を通して10％以下で、雨はなさそうです。一方、中国・四国・九州では、朝から雲の多い天気で、一部地域で雨