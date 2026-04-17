ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組が１７日、ＳＮＳで現役引退を発表した。突然の発表にＳＮＳでは「りくりゅう〜〜〜」「りくりゅう、引退！？！！」「りくりゅう！？！？」「えっりくりゅうさん引退しちゃうんだ」などと驚きのコメントが。「さみしいし、まだまだ！という感覚もあるけれど」「まだまだ見たかった…！」「思ってよりも早かった」「ま