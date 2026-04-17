「7年ぶりにスーツを新調、そして新しい私服も。私服＝ジャージはもう卒業です」【写真】「ジャージは卒業です」ファン歓喜！スーツを着こなす木原龍一14日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」の木原龍一（33＝木下グループ）が公式インスタグラムを更新し、意外な姿を披露した。ドジャース・大谷翔平がアンバサダーを務める『BOSS』木原が投稿したのは、ドジャー