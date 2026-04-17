ロッキーズ・菅野智之投手（36）の次回登板が17日（日本時間18日）の本拠・ドジャース戦に決定した。16日（同17日）、MLB公式サイトで発表された。ドジャース・大谷翔平投手（31）にとっては今季初の日本投手との対戦となる。大谷は昨年9月6日（同7日）、当時オリオールズ所属だった菅野とメジャーで初対戦。2本塁打を放つなどの活躍で、菅野を攻略し、チームを勝利に導いた。前日の同戦では先発・山本由伸が9回2死まで無安打