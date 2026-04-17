木下グループの入社式を終え、取材に応じる三浦璃来（左）、木原龍一組＝13日、東京都立川市2月のミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した愛称「りくりゅう」の三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝ともに木下グループ＝が17日、交流サイト（SNS）を通じて連名で今季限りの現役引退を発表した。3月下旬の世界選手権は欠場しており、五輪が最後の演技となった。2人はSNSで「競技人生