「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）“伝統の一戦”に初登板した巨人の先発・田中将大投手が６回７安打３失点で今季２勝目。野茂英雄（近鉄、米大リーグ・ドジャースなど）を超え、歴代単独３位となる日米通算２０２勝目を挙げた。◇◇記録や称号では測れない、記憶がある。プロ入り後に立った甲子園での思い出を問えば、田中将は静かに語り出した。２０１１年４月１５日。未曽有の災害となった東日本大震災の