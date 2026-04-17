『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのロケット役で知られるブラッドリー・クーパーが、人気犯罪映画『オーシャンズ』シリーズの前日譚映画（タイトル未定）の監督・脚本・主演を務めることが分かった。米ラスベガスで開催中の「CinemaCon 2026」にてワーナー・ブラザースのスタジオ幹部であるマイク・デ・ルカとパム・アブディが発表し、米が報じ