マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話は、衝撃的なラストで幕を閉じた。その裏側と今後の展望について、キャストが米に語っている。 この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話『大いなる計画』のネタバレが含まれています。 再登場の可能性も？--> この記事には、「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2第5話『大いなる