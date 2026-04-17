マーベル・テレビジョン「デアデビル：ボーン・アゲイン」は毎話しっかりと見応えを備えているが、中でもシーズン2第5話「大いなる計画」は抜群の出来だった。Netflix時代の空気感を再現しながら、それを単なる懐古に終わらせず、いまの物語の核心へと接続してみせたからだ。 「ボーン・アゲイン」に感じていた数少ない物足りなさのひとつは、Netflix時代に比べて柔らかくなった映像トーンだった