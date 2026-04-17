初対面の女性へのアプローチは、相手が喜ぶポイントが分からないだけに、どうしても手探りになってしまうもの。よかれと思って口にした一言が裏目に出ないように、「取扱い注意」の褒め言葉を知っておくと安心かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「実は傷つけてる！初対面の女性への『NGな口説き文句』」をご紹介します。【１】その一言って要る？とむしろカチンとくる「俺は性格重視