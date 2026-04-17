ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、それぞれのＳＮＳで現役引退を発表した。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と、感謝をつづった。２０１９年、トライアウトをきっかけにペアを結成