羽鳥慎一アナウンサーが１７日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）に生出演した。羽鳥アナは「おはようございます」と視聴者にあいさつすると「え〜…ごめんなさい」と絶句した。続けて「３、４、５、６、７…１７日ね。今日ね」と日付けを確認し「４月１７日金曜日、羽鳥慎一モーニングショーです」と通常のあいさつを視聴者に伝えた。