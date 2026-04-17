大切なお母さんへ、言葉では伝えきれない想いを贈りたい方に♡ダンデライオン・チョコレートから、母の日限定コレクションが登場しました。カカオの豊かな香りと素材のやさしい味わいを重ねたスイーツは、特別なひとときを演出。心まで温まるようなギフトとして、今年の母の日にぴったりのラインアップです。 特別感あふれる母の日ギフト オンライン限定の「母の日ギフトボックス」5,500円（税込）は、