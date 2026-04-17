米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米新興企業アンソロピックは16日、対話型人工知能（AI）「クロード」の新モデル「オーパス4.7」の提供を始めたと発表した。サイバー攻撃への悪用を防ぐため、ソフトウエアの弱点を探す機能を意図的に抑え、安全対策を強化した。アンソロピックは7日、基本ソフト（OS）などの脆弱性を特定する能力が高い「ミトス」を発表。ただ不正利用への懸念から一般公開は見送